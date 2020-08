Commerzialbank Mattersburg: Jetzt will Bund mitmischen

Jetzt wird die Bundesebene in der Causa „Commerzialbank Mattersburg“ aktiv. Auf den Vorschlag der Neos, den Skandal durch eine unabhängige Untersuchungskommission aufarbeiten zu lassen, reagierte die türkis-grüne Bundesregierung positiv. Auch im Parlamentsklub der SPÖ hält man so einen Schritt für vernünftig. Auch, um die Rolle der Finanzmarktaufsicht FMA und der Nationalbank unter die Lupe nehmen zu können. Lediglich die FPÖ ist dagegen. Bundesparteichef und Klubobmann Norbert Hofer hält so eine U-Kommission „für überflüssig“.

„Absolut sinnvoll“, so beurteilt Irmgard Griss, die zwei Jahre für die Neos im Parlament gesessen ist, die Einsetzung einer U-Kommission. Die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs hatte 2014 die U-Kommission zur Kärntner Hypo Alpe Adria geleitet. Den Unterschied zwischen einer U-Kommission und einem U-Ausschuss beschreibt Griss gegenüber dem KURIER so: „In der U-Kommission geht es um den Sachverhalt, im U-Ausschuss dominiert das Interesse, der jeweils anderen Seite den Schwarzen Peter zuzuschieben.“ U-Ausschüsse würden zu sehr als politische Bühne benutzt.