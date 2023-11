Mit Pistole am Balkon gefeuert: Cobra rückte in Innsbruck aus

In Innsbruck-Igls sind am Sonntag nach einer Schussabgabe Spezialkräfte der Polizei ausgerückt. Ein Mann stehe auf dem Balkon einer Wohnung und hantiere mit einer Schusswaffe, so die Meldung einer Zeugin an die Exekutive gegen 12.00 Uhr.

Die Polizei ging daher auch mit Kräften der Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) in den Einsatz.