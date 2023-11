Neuer Cobra-Chef Rainer Wintersteiger mit beeindruckender Laufbahn

„Selten war das Einsatzkommando Cobra so gefordert wie in diesen Tagen“, sagte Innenminister Karner im Rahmen des Festaktes. „Mit Rainer Wintersteiger liegt die Führung in bewährten Händen. Der erfahrene Offizier steht vor allem für Besonnenheit und Konsequenz.“

Bernhard Treibenreif, Chef der Direktion für Spezialeinheiten würdigte Wintersteigers Werdegang in der Cobra als beispielhaft: „Er hat alles durchlaufen und war in Funktionen, die man nicht jedem zutraut.“