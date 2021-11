Christkindlmärkte: Dieser Advent wird bunt

Der Schwarzhandel mit bunten Bändern soll tunlichst vermieden werden, deshalb wechseln deren Farben täglich: Besucher der über die ganze Grazer Altstadt verteilten Christkindlmärkte müssen einen 3-G- oder sogar einen 2,5-G-Nachweis vorlegen, also geimpft, genesen oder getestet sein, eventuell sogar PCR-getestet, da Österreich in eine verschärfte Maßnahmenstufe rutschen kann. Dafür gibt es dann ein täglich anders färbiges Bändchen um das Handgelenk, mit dem an den Speise- und Getränkeständen gekauft und vor Ort verzehrt werden kann.

Also beinahe ein Advent wie früher – aber eben nur beinahe. Damit der Christkindlmarkt nicht teilweise unter die Veranstaltungsregeln fällt, verzichtet Citymanager Heimo Maieritsch auf alles, das zu viel Zulauf an einer Stelle provozieren könnte: Die traditionelle Illumination von Christbaum am Hauptplatz und Eiskrippe im Landhaushof fällt aus, ebenso jegliches Rahmenprogramm.