Christbaum in der U-Bahn oder im Auto: Was ist beim Transport erlaubt?

Fährt man dieser Tage mit der U-Bahn oder der Bim, wird man so manchen mit Tannenbaum in der Hand antreffen. Aber ist das eigentlich erlaubt? Ja, heißt es von den Wiener Linien. "Der Baum muss aufrecht stehen und darf nicht hingelegt werden. Außerdem muss die Tanne im Netz verpackt sein", sagt eine Sprecherin der Wiener Linien. Grundsätzlich appelliere man an alle Fahrgäste, den Baum möglichst platzsparend zu transportieren und Stoßzeiten zu vermeiden.

Ticket braucht der Christbaum kein eigenes.