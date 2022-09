Charity "Austria for Life" für 11. Oktober abgesagt

Die für den 11. Oktober im Ehrenhof des Schlosses Schönbrunn geplante Benefizshow „Austria for Life“ ist abgesagt worden. Als Grund dafür wurden die in den vergangenen Wochen „unverhältnismäßig gestiegenen Preise und Verfügbarkeiten für Material, Technik und Personal“ genannt. Sie machen eine Durchführung der Charity-Veranstaltung zu Gunsten „Österreich hilft Österreich“ auf dem geplanten Niveau unmöglich, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Bereits Mitte August war der Event vom 10. September auf den 11. Oktober verschoben worden. Damals hieß es vonseiten des Veranstalter-Team des Vereins LIFE+ „Ressourcenknappheit“ wäre der Grund. Zur nun endgültigen Absage hieß es, dass es der Sinn einer Charity-Veranstaltung sei es „viele Gelder für den guten Zweck sammeln zu können. Trotzdem möchte man dem Publikum dabei beste Unterhaltung bieten: “Ist das nicht möglich, muss man auf die Notbremse treten und andere Wege finden, um zu helfen„, wurde Gery Keszler, Obmann von LIFE+, zitiert. Diese Wege würden im LIFE+ Organisationsbüro “in diesen Stunden intensiv und mit allen Partner:innen besprochen - um die bereits verhandelten finanziellen Unterstützungen nach wie vor den Hilfsprojekten von „Österreich hilft Österreich“ zur Verfügung zu stellen„,

Über Austriaforlife.org kann zudem weiterhin gespendet werden. Der Erlös kommt “Österreich hilft Österreich„ zugute, einer Initiative des ORF und der sechs wichtigsten Hilfsorganisationen des Landes,