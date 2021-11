Chancenhaus: Tiefer Fall, harter Aufstieg, Rückkehr ins Leben

Für 150 Menschen (25 Frauen, 21 Paare und 83 Männer) sind die kühl ausgestatteten Zimmer in der Wurlitzergasse im 17. Bezirk der Ausgangspunkt auf dem Weg zurück in die Wärme, in die „Normalität“. Die nicht verlernt werden darf, was wiederum ohne Wahrung der Privatsphäre, ohne Halt und Struktur nicht funktionieren Könnte.

Klar und deutlich im Jargon der Verzweifelten erklärt: Die von der Wiener Wohnungshilfe treffend als „Chancenhaus“ titulierte Einrichtung bietet vielleicht die letzte Chance, „sich aus der Scheiße zu ziehen“. Für drei Monate ist der Aufenthalt befristet, nur in Ausnahmefällen verlängerbar.