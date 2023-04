Cannabis in Österreich: Pro Jahr werden 1.000 Plantagen ausgehoben

Wie es um die Cannabis-Qualität steht

Über die Qualität des Krautes war am Mittwoch noch nichts bekannt. Der Mittelwert von Cannabis liegt heutzutage bei rund neun Prozent THC bei den kriminaltechnischen Untersuchungen. Dabei seien jedoch auch Ausreißer möglich, so der Kriminalist. "Die Höchstwerte können auch über 50 Prozent liegen", sagte er. Auf der Straße erhältliches Cannabis weist laut ihm heutzutage in der Regel einen THC-Anteil von zwischen zehn und 20 Prozent auf. "Die Qualität ist heutzutage sicher besser als vor zehn Jahren, auch weil es mittlerweile hochindustrielle Produktionsstätten gibt", so Lichtenegger.

Von industrieller Cannabis-Produktion spricht die Polizei laut Lichtenegger ab einer Menge von 1.000 Pflanzen. "Darunter gibt es noch die Kategorien large ab 500 Pflanzen und medium ab 250", so Lichtenegger.