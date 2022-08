Cannabis-Großanbau in Wien und NÖ: Drahtzieher in Thailand erwischt

Ein Cannabis-Großpflanzer und -händler, der sich nach dem Auffliegen seiner Aktivitäten in Wien und Niederösterreich nach Thailand abgesetzt hatte, ist nun österreichischen Zielfahndern ins Netz gegangen. Laut Innenministerium waren die Ermittler dem Mann seit Dezember 2020 auf der Spur. Der mutmaßliche Dealer soll für die Produktion Hunderter Kilo Gras verantwortlich sei. Daneben soll er auch Sozialleistungsbetrug verübt haben, weil er Arbeitslosengeld kassiert haben soll.

Cannabis auf zwei Stockwerken

Aufgeflogen waren die Großpflanzungen mit einer Hausdurchsuchung in einem angemieteten Haus in der Hernalser Hauptstraße. Dort hatte der Mann Cannabis auf zwei Stockwerken anbauen lassen. Auch Trocknungsräume und Schlafstätten für fünf Gärtner - die mittlerweile in Strafhaft sitzen - waren dort eingerichtet. Auf die Spur der illegalen Plantagen waren die Ermittler auch wegen des exorbitant hohen Stromverbrauchs gekommen.

Am 20. Dezember 2020 schritten die Ermittler zur Hausdurchsuchung: Unter Federführung der Drogenfahnder der Außenstelle West des Wiener Landeskriminalamtes (LKA), der Staatsanwaltschaft Wien sowie des niederösterreichischen LKA wurden in dem Haus 230 Kilo konsumfertiges Cannabis, abgeerntet oder noch an der Staude, sichergestellt. Diese Aktion war dann auch das Signal für den 37-Jährigen, sich nach Thailand abzusetzen.

Produktion in einem Gasthaus

In Langenlois (Bezirk Krems Land) wurden die Fahnder ein weiteres Mal fündig. In einem aufgelassenen Gasthaus stellten sie 60 Kilo Cannabis sicher, diesem Standort wurde letztlich die Produktion von 110 Kilo Drogen nachgewiesen. In Niederösterreich wurden sieben Mitverdächtige festgenommen.