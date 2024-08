Café Bazar-Chefin: „Hier etwas zu verändern, wäre ja eine Sünde“

Einer hat es mal gezählt, es waren 12 Kilometer am Tag. Der Beruf ist sehr anstrengend, man muss körperlich und psychisch fit sein.

Wie viel Kilometer am Tag macht so ein Kellner?

Ja, aber wir haben fast nur nette Gäste. Und wenn sie es nicht sind, sage ich immer zu unseren Mitarbeitern: Die sind überall ungut – beim Friseur, im Supermarkt, die mögen sich wahrscheinlich selbst nicht. Das darf man nicht persönlich nehmen. Das ist wichtig in unserem Beruf.

Im Sommer jeden Tag. Unterm Jahr bin ich am Sonntag meistens nicht da, weil ich ja Familie habe.

Wie viele Tage in der Woche arbeiten Sie im Café?

Nein, der hat Tradition in Salzburg. Bei uns sind es vielleicht die Schinkenfleckerl, die sind sehr bekannt.

Hier etwas zu verändern, wäre ja eine Sünde. Es steht alles unter Denkmalschutz. Mein tägliches Bestreben ist es, die Qualität zu halten oder sogar nachzubessern, das ist eh nicht ganz so einfach. Wir haben das Angebot modernisiert und kochen kleine Gerichte, was sehr gut angenommen wird.

Ich finde es nicht so appetitlich, wenn da jemand mit Kuchen und Torten durchgeht und jeder seine Nase drüberhält. Das ist eine der wenigen Änderungen, die wir vollzogen haben.

Was war das für ein Riesendrama! Wir haben Scheiben eingezogen, viele waren unzufrieden. Endlich kam dann das generelle Rauchverbot. Und viel Gejammer darüber. Aber kein einziger Gast ist deshalb ausgeblieben.

Schade, dass diese Werte so verloren gehen. In Jogginghose oder Shorts würde ich auch als Tourist nie einen Stadtbesuch machen.

In den Innenstädten sieht man tatsächlich immer weniger Eleganz, dafür viele Kurzbehoste.

Wir weisen die Gäste schon beim Eingang aufs Höflichste darauf hin, dass Radlerhosen unerwünscht sind. Sich dem Anlass entsprechend zu kleiden, geht leider immer mehr verloren – auch in der Oper und bei den Festspielen. Manchmal kann man nur noch den Kopf darüber schütteln, wie sich die Leute anziehen. Wobei ich nichts gegen Radfahrer habe, ich fahre selbst jeden Tag mit dem Rad hierher. Aber wenn ich ein Sportdress anziehe, dann mache ich Sport und gehe nicht in ein Stadtkaffee.

Warum trifft man hier nie einen Gast in Radlerhose?

Liest man noch Zeitung hier?

Ja sicher. Solange es Zeitungen gibt, wird es sie hier geben. Ich finde so wichtig, dass im Kaffeehaus nicht jeder nur in sein Handy starrt.

Unser Gastro-Kritiker Wolfgang Kralicek hat das Bazar einmal als „Wiener Kaffeehaus im Exil“ bezeichnet. Ist das so?

(Lacht). Das ist teilweise wahr, aber wohl auch etwas überspitzt. Ich sehe es positiv.

Salzburgisch ist der Blick auf die Festung und dass Sie ein Dirndl tragen.

Ja, das habe ich im Sommer jeden Tag an. Das liebe ich einfach und passt auch ganz gut hierher.

2003 ist das Bazar in Ihre Familie als Pächter übergegangen. Gab es Tage, wo Sie das bereut haben?

Hätte ich damals gewusst, welche Bedeutung das Bazar für viele Salzburger hat, wäre ich viel nervöser gewesen. Die ersten Jahre waren schon hart. Die Salzburger sind nicht einfach und haben uns ihre Skepsis spüren lassen. Es gab abschätzige Kommentare, die Gäste blieben aus. Aber wir haben sie zurückerobert und jetzt läuft es schon sehr lange sehr gut.

Sie servieren auch selbst den Kaffee. Haben Sie es gelernt?

Ich war in der Tourismusschule in Klessheim, habe später bei der Familie Brandstätter als Rezeptionistin gearbeitet und den Sohn kennengelernt. Hier im Bazar bin ich mir für nichts zu schade. Mein Mann und ich stehen mit den Mitarbeitern gemeinsam an der Front.

Ihr Mann ist Spitzenkoch, arbeitet aber im Hotel Brandstätter.

Ja, aber wenn uns ein Mitarbeiter fehlt, hilft er mit.

Werden Ihre Kinder auch in Ihre Fußstapfen treten?

Das weiß ich nicht, die zwei Größeren – mit 22 und 16 – arbeiten schon fleißig mit. Die Kleinste ist erst zehn. Es gehört viel Liebe zu dem Beruf.