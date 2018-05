BVT-Chef Gridling kündigt an: "Morgen gehe ich wieder ins Amt"

Am morgigen Mittwoch wird der Direktor des Verfassungsschutzes, Peter Gridling, erhobenen Hauptes das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) betreten. Das Innenministerium erfuhr vom Ende der Suspendierung von Gridling am Dienstagnachmittag vom KURIER. Es ist der nächste Paukenschlag in der Affäre um die Razzia in Österreichs sensibelster Behörde. Innenminister Herbert Kickl hatte den BVT-Direktor Mitte März suspendiert – gleichzeitig mit seiner Neubestellung auf fünf Jahre.

„Das ist ein erster wichtiger Schritt meiner Rehabilitierung und es kehrt wieder ein bisschen Normalität für mich ein“, sagt BVT-Chef Gridling zum KURIER. „Ich gehe morgen ins Amt und versuche, wieder einen normalen Alltag einkehren zu lassen.“