BVT-Chef Gridling vor Abgang im Frühjahr

Ihm hat man sehr böse mitgespielt, meinen selbst Beamte, die sich nicht zu seinen Freunden zählen. Verdacht auf Amtsmissbrauch, Razzia, Suspendierung – aber am Ende blieb nicht einmal der Anschein eines Verdachts übrig. Die Rehabilitierung des 61-Jährigen ist längst passiert.

Doch seit einigen Tagen mehren sich im Verfassungsschutz ( BVT) und im Innenministerium die Gerüchte, dass BVT-Direktor Peter Gridling die angekündigte Reform des Verfassungsschutzes nicht komplett begleiten werde. Weil er demnächst in Pension geht. Im Frühjahr nächsten Jahres ist dabei die Rede, berichten verschiedene Quellen hinter vorgehaltener Hand. Gridling könnte dann zumindest an der Neugründung des Verfassungsschutzes mitgewirkt haben und vor den endgültigen Postenbesetzungen unbeschadet in den verdienten Ruhestand gehen.

Gridling: "Ich entscheide selber"

Er selbst sagt zu den aktuellen Gerüchten gegenüber dem KURIER: „Ab 1. Mai kann ich in Pension gehen und alles andere kann ich nicht sagen. Das einzige was stimmt ist, dass ich im April mein 62. Lebensjahr vollende und dass ich ab diesen Zeitpunkt selber entscheide, wann ich in Pension gehe.“ Er müsse seinen Dienstgeber einen Monat zuvor darüber informieren. Bisher habe er aber noch kein Pensionsgesuch abgegeben.