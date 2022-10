Buslenker am Tag nach Kollision mit Güterzug in Tirol verstorben

Ein 45-jähriger Buslenker, der mit seinem Fahrzeug am Donnerstag in Pflach (Bezirk Reutte) mit einem Güterzug kollidierte, ist laut Polizei Donnerstagabend in der Klinik Innsbruck seinen schweren Verletzungen erlegen.

Er war gegen 7.00 Uhr am Steuer eines Schulbusses aus noch unbekannter Ursache an einem unbeschrankten Bahnübergang auf die Gleise geraten. Zwei Kinder wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt.

Der Bus wurde rund 30 Meter mitgeschleift, touchierte einen Oberleitungsmast und kam dann zum Stehen. Der einheimische Buslenker sei aufgrund der Rotation des Fahrzeugs aus dem Bus geschleudert worden und rund 20 Meter neben den Gleisen zu liegen gekommen, so die Exekutive. Er wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die zwei Kinder - ein deutsches Geschwisterpaar im Alter von elf und 13 Jahren - wurden verletzt.

Der Bahnübergang verfügt weder über eine Lichtzeichenanlage noch über Schranken und war lediglich durch Verkehrszeichen gesichert. Warum der Linienbus in den Bahnübergang einfuhr, war indes weiter unklar, so die Polizei gegenüber der APA. Der Unfallhergang war Gegenstand von Ermittlungen.

Auf Gleisen spaziert und von Zug erfasst

Unterdessen ist in der Nacht auf Freitag ein 53-Jähriger in Rum (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann ging laut Polizei gegen 3.10 Uhr auf den Gleisen von Hall in Richtung Innsbruck. Der Lokführer erkannte den 53-Jährigen zwar noch, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen und eine Kollision verhindern.

Der Schwerverletzte wurde auf den Boden geschleudert, wo er liegen blieb. Der 30-jährige Lokführer brachte den Zug nach 200 bis 400 Metern zum Stillstand. Der ansprechbare 53-Jährige wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Zugstrecke war bis 3.45 Uhr gesperrt.