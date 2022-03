Bus beschleunigte auf Parkplatz in Flachgau: Fußgänger verletzt

Ein 48-jähriger Busfahrer hat am Samstagvormittag in Flachau ein größeres Unglück verhindert. Sein voll besetzter Bus beschleunigte auf einem Parkplatz plötzlich und ungewöhnlich stark und touchierte die Zufahrtsschranke. Der 48-Jährige konnte das Fahrzeug zunächst nicht zum Stillstand bringen und versuchte, mehreren Menschen auszuweichen, berichtete die Polizei Salzburg. Dabei prallte der Bus gegen einen Metallcontainer, welcher einen Fußgänger streifte und leicht verletzte.

Den weiteren etwa 30 Personen auf dem Parkplatz gelang es, sich in Sicherheit zu bringen. Der Busfahrer zog schließlich die Handbremse, betätigte den Notschalter und konnte so den Bus endlich zum Stillstand bringen. Zuvor prallte der Bus noch gegen fünf geparkte Autos, an denen erheblicher Schaden entstand.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat angeordnet einen Sachverständigen beizuziehen, um die Unfallursache zu erheben. Der beim Buslenker durchgeführte Alkomattest verlief negativ.