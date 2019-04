Burritos, Nachos und Arepas: Das kleine Lateinamerika Wiens

Von außen sieht das Haus in der Münzeinwardgasse 2 (6. Bezirk) wie ein klassischer Wiener Altbau aus; doch innen erschließt sich ein kleines Stück Lateinamerika: das Mi Barrio, Restaurant, Bar und Veranstaltungsort zugleich. Was dabei nicht fehlen darf? Ein Schanigarten. Vorbei an dunklen Vertäfelungen, Holztischen und roten, gelben sowie grünen Hockern, geht es in den Innenhof. Dort ranken sich Efeu und andere Kletterpflanzen an den hellgelb gestrichenen Wänden in die Höhe. Die Gäste können auf Rastersesseln und Bänken mit beigen Polsterauflagen Platz nehmen.