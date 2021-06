Immer mehr Druck für Pfarrer

Helmut Schüller

Grund für diese Entwicklungen sind für, Pfarrer in Probstdorf und Sprecher der kritischen Pfarrerinitiative, immer mehr Aufgaben für immer weniger Geistliche. „Der Termindruck steigt, überhaupt in den neuen, sogenannten Großraumpfarren (zusammengelegte Pfarren).“ Verwaltung und Besprechungen rauben Zeit. „Viele haben das auch gar nicht gelernt. Deswegen sind wir nicht Seelsorger geworden.“ Durch den Druck kommt der Kontakt mit den Menschen zu kurz. Dass großteils das Verständnis der Vorgesetzten fehle, ist für„erst recht Burn-out-treibend“. In der Erzdiözese Wien will man das nicht so stehen lassen. „Wir wissen, auch Priester brauchen Erneuerung“, sagt Andrea Dobrovits-Neussl von der Abteilung Priesterbegleitung. Man versuche, „helfende Maßnahmen“ anzubieten, etwa Supervision oder geistige Auszeiten.

Vor allem die „innere Veränderung“ sieht Stressexperte von Heyl als Ausweg. Helfen könne Meditation oder ein Hobby, das nichts mit dem Pfarrerberuf zu tun hat. „Etwas, das man gern tut, setzt einen regenerierenden Fluss in Gang.“

Allen Kollegen legt er ein Bibelwort ans Herz, nämlich: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Denn: „Gerade bei sehr engagierten Pfarrern bleibt ein notwendiges Maß an Selbstliebe häufig auf der Strecke.“