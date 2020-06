Kirchenkrise auf dem Höhepunkt

Auszeit und Neuorientierung für Ex-Seelsorger

Am Freitag holte Andreas Geisler nach dreieinhalb Jahren als Kooperator im Tiroler Zams sein Auto beim Pfarrhaus ab.

Aufgewühlt und nur mit dem Nötigsten war er abgereist, nachdem er sich bei den Gottesdiensten in Schönwies und Zams am letzten Wochenende zu einer Frau bekannt hatte.

Sein letzter Kurzbesuch blieb von vielen unbemerkt, nicht einmal Pfarrer Herbert Traxl sah ihn. "Es geht ihm jetzt etwas besser, aber man muss ihn noch schonen", sagt Traxl. "Emotional ist ja viel auf ihn zugekommen." Auch mit der "Welle an medialer Wahrnehmung", die auf Geisler zukam, habe dieser nie gerechnet.

Umso positiver waren die Reaktionen auf sein "Outing" in der Pfarre. Ab Mitte September will sich Geisler in einem Haus der Jesuiten in der Schweiz eine dreimonatige Auszeit nehmen.

Ronald Waibel, der ebenfalls am Sonntag sein Amt niedergelegt hatte, wurde nach 27 Jahren als Seelsorger von der Diözese Feldkirch dienstfrei gestellt. Er will sich weiter als Christ engagieren und deshalb auch nicht aus der Kirche austreten. Die Diözese unterstützt ihn während der beruflichen Neuorientierung. Waibel plant eine Ausbildung zum Alten- oder Krankenpfleger. – Gertraud Walch