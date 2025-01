Burgenlands Tourismus feiert Rekordjahr: Plus in fast allen Regionen

Im Vergleich mit anderen Bundesländern steht das Burgenland ausgezeichnet da. Denn bei den Nächtigungen verzeichnete man mit 4,5 Prozent das zweitgrößte Plus hinter Wien (9,3 Prozent). Die meisten anderen Bundesländer liegen weit abgeschlagen im Bereich um die plus 2 Prozent, Kärnten und Niederösterreich weisen für 2024 sogar ein leichtes Minus aus.

Ähnlich ist das Bild bei den knapp über 1,2 Millionen Ankünften (plus 5,7 Prozent) – in Summe urlaubten im Vorjahr 930.000 In- und knapp 274.000 Ausländer im Burgenland.

Was wird gebucht?

Die beliebtesten Unterkünfte im Burgenland sind weiterhin Vier- oder Fünfsternehotels mit 1,3 Millionen Übernachtungen (plus 7,1 Prozent). Dahinter folgen Campingplätze (500.000; plus 4,8 Prozent), Dreisternehotels (475.000; plus 4,2 Prozent), private und öffentliche Kurheime (300.000; plus 5,5 Prozent) sowie Ferienwohnungen oder -häuser (240.000; plus 1,4 Prozent). Weniger nachgefragt wurden hingegen Zweisterne- und Privatquartiere.