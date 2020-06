Der irrationale Bunkerkrieg am Wurzenpass ist beendet

Verteidigungsminister Gerald Klug (SP) war die Erleichterung anzumerken, als er verkünden konnte: "Die Causa Bunkermuseum ist erledigt. Alles bleibt am Wurzenpass." Zehn Monate hatte der Minister darum gerungen, den irrationalen Krieg um das Bunkermuseum zu beenden.

Am Wurzenpass hatte das Bundesheer im Kalten Krieg eine Bunkeranlage angelegt. Nachdem diese nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes nicht mehr benötigt wurde, kaufte der Heeresbedienstete Andreas Scherer das 11.000 Quadratmeter große Areal bei Arnoldstein und wandelte es in ein Museum um. Er war der letzte Miliz-Kommandant der Bunker. Die demilitarisierten Kanonen und Panzertürme lieferte das Bundesheer. Die Generäle waren froh über die Initiative. Denn das Heeresgeschichtliche Museum in Wien dokumentiert nur die Habsburger. Fürs Bundesheer gibt es dort sehr wenig Platz.