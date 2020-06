Krieg um alte Panzer wird beendet

Nach dem Ende des Kalten Krieges legte das Bundesheer 450 bewaffnete Bunkeranlagen still. Die einzige Anlage, die erhalten blieb, ist die „ Sperranlage“ am Wurzenpass. Andreas Scherer, der letzte Miliz-Kommandant der Bergfestung, hatte das Areal gekauft und in ein Museum für die Sperrtruppe des Bundesheeres umgewandelt. Alle freuten sich, denn im Heeresgeschichtlichen Museum wäre ohnehin kein Platz gewesen. Das Bundesheer lieferte demilitarisierte Panzer und Kanonen. Die EU bewilligte Fördermittel für das „Friedensmahnmal“ im Dreiländereck Slowenien– Italien– Österreich. Und im Jahr 2008 feierte dort die Republik den Europatag.