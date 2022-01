Bundesregierung stärkt Bauern im Kampf gegen Handelsriesen den Rücken

So kündigt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) an, dass sich Bäuerinnen und Bauern ab 1. März melden können, falls diese sich unfair behandelt fühlen. Rechtsexperten begutachten in weiterer Folge die Fälle und überprüfen, ob es sich tatsächlich um unfaire Geschäftspraktiken handelt und ob diese geahndet werden können oder nicht. Sollte sich ein Problem bestätigen, wird ein anonymes Verfahren eingeleitet.