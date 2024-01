Bundeskriminalamt: 307 "Intensivtäter" binnen 20 Jahren gefasst

65 Mörder und 48 Räuber gefasst

Bis dato wurden 307 Intensivtäter, davon 65 Mörder, 48 Räuber, 28 Suchtmittelhändler mit Verbindung zur Organisierten Kriminalität und 90 Betrüger, die für einen Gesamtschaden von über 2,5 Milliarden Euro verantwortlich sind, im In- und Ausland ausgeforscht, festgenommen und den österreichischen Justizbehörden übergeben, berichtete das BK in einer Aussendung am Dienstag.

In rund 92 Prozent der Fälle waren Männer (282) und in acht Prozent Frauen (25) zur Zielfahndung ausgeschrieben, die durchschnittliche Dauer von Fahndungs-Aktivierung bis zur Festnahme umfasste demnach rund 100 Tage.