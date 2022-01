Bundesheer zu Omikron: "Wir sind immer auf so etwas vorbereitet"

Im ersten Jahr der Pandemie hatte das Bundesheer das auch unter Beweis gestellt. Ob es um Einsätze in Teststraßen, um Kontrollen an der Grenze oder um das Aufrechterhalten von Lieferketten ging, um coronabedingte Ausfälle zu kompensieren. Am spektakulärsten war 2020 der Einsatz in den Verteilerzentren der Post. Da war zuerst das ABC-Abwehrteam angerückt, um die Hallen in Hagenbrunn zu desinfizieren. Dann folgten rund 400 Soldaten, um die Abfertigung der Pakete zu übernehmen.

Soldaten als Pfleger

In der Steiermark wurde vom Bundesheer sogar ein Pflegeheim des ASBÖ komplett übernommen, nachdem dort ein Cluster ausgebrochen war. Da war die Anforderung vor einem Wochenende gekommen, 24 Stunden später führte vorübergehend das Heer das Heim.