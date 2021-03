Bundesheer setzt wegen Corona-Fällen Stellung in Klagenfurt aus

Bis 15. März heißt es für Stellungspflichtige in der Klagenfurter Stellungsstelle: Bitte warten. Wie das Bundesheer am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab, wurden dort Montagabend drei Angehörige der Stellung in Klagenfurt positiv auf das Corona-Virus getestet.

Für die kommenden zwei Wochen bleibt das Stellungshaus nun geschlossen. Dem nicht genug, wurde bei einem vierten Angehörigen zusätzlich die britische Virusmutation festgestellt: "Die Ansteckung mit dem Virus erfolgte vermutlich im privaten Umfeld, allerdings erhielten zwei der positiv Getesteten eine erste Teilimpfung, daher kann der Ursprung nicht eindeutig festgestellt werden."

Nachricht über Verschiebung der Stellung

Die betroffenen Soldaten befinden sich bereits in häuslicher Isolation. Das Contatct Traicing läut, die Kontakpersonen der Kategorie 1 wurden bereits festgestellt und ebenfalls isoliert: " Trotz der hohen Sicherheitsmaßnahmen zu Beginn und während des Stellungsbetriebes ist die Hauptmaßnahme zur Vorsorge und in Hinblick auf die Verantwortung gegenüber den Stellungspflichtigen." Betroffen sind rund 480 Stellungspflichtige aus Kärnten und Salzburg, sie werden über die Verschiebung ihrer Stellung informiert.

Insgesamt wurden bisher 849 Fälle der britischen Virus-Mutation in Kärnten nachgewiesen.