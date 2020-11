Bundesheer: Grundwehrdienst kann künftig verlängert werden

Beim Bundesheer sind mehrere Attraktivierungsmaßnahmen gestartet, mit denen junge Rekruten für einen längeren Dienst beim Militär gewonnen werden sollen. So kann der sechsmonatige Grundwehrdienst künftig um bis zu drei Monate verlängert werden, als Anreiz dafür winken 3.000 Euro netto monatlich. Darüber hinaus gibt es künftig ein Belohnungssystem für jene, die sich aus dem Grundwehrdienst heraus für Milizübungen oder eine Milizkaderausbildung melden.

Das Maßnahmenpaket steht unter dem Motto "Mein Dienst für Österreich" und bietet Grundwehrdienern im Zuge ihrer Ausbildung mehrere Optionen. Als erstes gibt es die Möglichkeit, nach der sechsmonatigen Grundausbildung den Dienst freiwillig um drei Monate zu verlängern. In diesen drei Monaten können die Rekruten ihre militärische Grundausbildung festigen und im Rahmen eines Assistenzeinsatzes in der Praxis anwenden. Dafür bekommen sie 3.000 Euro monatlich netto. Dieses Modell ist an die jahrelangen Forderungen vieler Experten, den Grundwehrdienst wie er früher war auf neuen Monate zu verlängern, angelehnt.