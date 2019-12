Bundesämter: Raus aus Wien?

Es war einer der viel zu seltenen Momente, in denen der Bundesrat seiner Rolle als Beiwagerl des Nationalrates entschlüpfte und selbst Akzente setzte. Am Donnerstag wurde mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und den Grünen eine Gesetzesinitiative beschlossen, mit der sich jetzt der Verfassungsausschuss des Parlaments befassen muss. Der Inhalt: Künftig sollen Minister dazu verpflichtet werden, bei der Errichtung von neuen Bundesdienststellen zu prüfen, ob die statt in Wien in den Bundesländern angesiedelt werden.