Nach den Wahlen vom 28. Juni machte Elke Kahr wieder Schlagzeilen: Die KPÖ hielt nicht nur ihren ersten Platz, sondern baute ihren Vorsprung auf die zweitplatzierte ÖVP auch noch aus. Die erste Stadtchefin überhaupt Was beim Wirbel um eine Kommunistin an der Spitze der zweitgrößten Stadt Österreichs aber oft übersehen wird: Kahr ist die bisher einzige Frau, die es in Graz das Bürgermeisteramt schaffte. Davor regierten in der langen Stadtgeschichte 135 Männer.

Bürgermeisterinnen sind in Österreichs Kommunalpolitik immer noch eine Seltenheit, auch wenn der Trend allmählich nach oben geht: Von den 2.092 Gemeinden werden derzeit 247 von Frauen geführt, das ist ein Anteil von 11,8 Prozent und damit der bisherige Höchststand. Das gab der Gemeindebund am Freitag bekannt. Wo die meisten Ortschefinnen regieren Vor einem Jahr zählte man noch 241 Ortschefinnen, im Jahresvergleich also ein Zuwachs von 2,5 Prozentpunkten. Die mit Abstand größte Anzahl an Bürgermeisterinnen gibt es übrigens in Niederösterreich, 99 nämlich; der Frauenanteil im Bürgermeisteramt liegt somit bei 17,3 Prozent.

Wissenswertes über Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Österreich Der Gemeindebund hat allerlei Daten gesammelt: Die jüngste Bürgermeisterin - Nicole Thaller (geboren 1995), Hofkirchen im Traunkreis (Oberösterreich).

Der jüngste Bürgermeister - Johannes Grumprecht (geboren 2000), Hainburg an der Donau (NÖ).

Die längst dienende Bürgermeisterin - Regina Schrittwieser , Krieglach (Steiermark), im Amt seit 2003.

Die dienstältesten Bürgermeister - Robert Hammer , Unterlamm (Steiermark) und Walter Rauch , Dünserberg (Vorarlberg) sind beide seit 1985 im Amt.

70 % der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister üben ihr Amt neben ihrem eigentlichen Beruf aus.

Die weitere Verteilung Oberösterreich - Frauenanteil 11,9 % bzw. 52 Bürgermeisterinnen.

Salzburg - Frauenanteil 11,8 % bzw. 14 Bürgermeisterinnen.

Burgenland - Frauenanteil 9,9 % bzw. 17 Bürgermeisterinnen.

Vorarlberg - Frauenanteil 9,4 % bzw. 9 Bürgermeisterinnen.

Steiermark - Frauenanteil 8,8 % bzw. 25 Bürgermeisterinnen

Tirol - Frauenanteil 7,9 % bzw. 22 Bürgermeisterinnen.

Kärnten - Frauenanteil 6,8 % bzw. 9 Bürgermeisterinnen. Um den Frauen ein Forum für Austausch und Netzwerken zu bieten, wurde das „Bürgermeisterinnentreffen“ eingeführt, es fand 2007 zum ersten Mal statt.