Jasmin Klemmer-Schlögl neue Bürgermeisterin von Purkersdorf
Mit 20 Stimmen von den anwesenden 29 Gemeinderatsmitgliedern wurde Jasmin Klemmer-Schlögl (SPÖ) am Montagabend zur neuen Bürgermeisterin von Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) gewählt. 8 Stimmen entfielen auf Gemeinderat Martin Koller von der ÖVP-nahen Liste Oppitz. Grundsätzlich kann bei der Wahl, die mit leeren Stimmzetteln durchgeführt wird, jeder Mandatar gewählt werden. 4 Gemeinderatsmitglieder hatten sich für die Sitzung entschuldigt, eine Stimme war ungültig.
Die Wahl war notwendig geworden, nachdem Bürgermeister Stefan Steinbichler am 22. Juni aus privaten Gründen zurückgetreten war, der KURIER hat berichtet.
Die Wahl sollte eigentlich schon am 30. Juni über die Bühne gehen, zu diesem Termin waren allerdings zu wenig Gemeinderäte anwesend.
Jasmin Klemmer-Schlögl nahm die Wahl an und betonte in ihrer Rede an den Gemeinderat und die anwesenden Bürger, dass sie sich dafür einsetzen werde, die Lebensqualität in Purkersdorf zu erhalten und weiter auszubauen. Sie lebe schon ihr ganzes Leben hier, kenne viele Menschen und freue sich darauf, gemeinsam mit allen Fraktionen für Purkersdorf zu arbeiten. Sie verspricht, sich mit voller Kraft für ihr Amt einzusetzen. Ein großes Danke gelte ihrer Familie, die sie auch Zukunft unterstützen werde.
Ebenfalls gewählt wurde der neue Stadtrat für Frauen, Gesundheit, Bildung, Familie, Schulen, Kindereinrichtungen Josef Bernreitner (SPÖ). Er ersetzt Klemmer-Schlögl in dieser Funktion. Bernreitner wurde mit 26 von 29 Stimmen ins Amt gewählt.
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