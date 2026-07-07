Jasmin Klemmer-Schlögl neue Bürgermeisterin von Purkersdorf

Mit 20 Stimmen von den anwesenden 29 Gemeinderatsmitgliedern wurde Jasmin Klemmer-Schlögl (SPÖ) am Montagabend zur neuen Bürgermeisterin von Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) gewählt. 8 Stimmen entfielen auf Gemeinderat Martin Koller von der ÖVP-nahen Liste Oppitz. Grundsätzlich kann bei der Wahl, die mit leeren Stimmzetteln durchgeführt wird, jeder Mandatar gewählt werden. 4 Gemeinderatsmitglieder hatten sich für die Sitzung entschuldigt, eine Stimme war ungültig.

Die Wahl war notwendig geworden, nachdem Bürgermeister Stefan Steinbichler am 22. Juni aus privaten Gründen zurückgetreten war, der KURIER hat berichtet. Die Wahl sollte eigentlich schon am 30. Juni über die Bühne gehen, zu diesem Termin waren allerdings zu wenig Gemeinderäte anwesend.