Open Air Sommer Purkersdorf: Das Line-up ist da

Am 20. Juni und am 29. August bittet Purkersdorf wieder zu zwei Open Air Konzerten - bei freiem Eintritt. Auf wen sich die Besucher und Besucherinnen in diesem Jahr freuen dürfen, verkündete Mastermind und Gastronom Niki Neunteufel in seinem Szenelokal Nikodemus. Es ist das 24. Jahr, in dem der Purkersdorfer Open Air Sommer stattfinden wird. Den 20. Juni und den 29. August sollte man sich daher schon vormerken für die beiden Shows. "Die finanzielle Situation der Gemeinden ist nicht die beste", sagt Bürgermeister Stefan Steinbichler gleich zu Beginn der Präsentation.

Aber dank treuer Sponsoren werde man auch in diesem Jahr wieder tolle Acts auf die Bühne bringen können. Zwei dieser Acts haben schon neben Steinbichler Platz bezogen: Kabarettist, Schauspieler und Sänger Thomas Stipsits und Vocal Coach Monika Ballwein.

Danzer "keine b"soffene G"schicht" Diese beiden werden das erste Konzert am 20. Juni bestreiten. Und weil Georg Danzer heuer seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte, ist seine Musik an diesem späten Junitag der große musikalische Bogen. Neben Thomas Stipsits und Monika Ballwein werden ihre prominenten Gäste Norbert Schneider und Ina Regen Danzer interpretieren. Das Vorprogramm ab 19 Uhr bestreiten Gruen2g & Freunde. Auch einen Überraschungsgast - "oder eine Gästin", wie Stipsits anmerkt - wird es geben. Aber der oder die soll noch nicht genannt werden. Die Idee, dem großen Danzer an diesem Tag zu huldigen, sei übrigens "keine b"soffene G"schicht" gewesen, grinst Stipsits.

Bukowski, ein hochaktiver 80er Das zweite Konzert des Open Air Sommers steigt am 29. August, im Zentrum diesmal ein noch aktiver 80er, nämlich Boris Bukowski. Und auch der Austropop-Haudegen wird Gäste mitbringen: Thomas Spitzer von der EAV, Ewald Pfleger von Opus sowie Ernst Molden und den Nino aus Wien. Im Vorprogramm ist die Starmania-Siegerin 2021 Anna Buchegger zu sehen.

"Ihr habt uns nicht untergehen lassen" Große Freude herrscht aufgrund dieses Staraufgebots bei Mastermind Niki Neunteufel. Das Open Air sei heuer "schwer an der Kippe" gestanden. Aber mit Blick auf die Sponsoren: "Ihr habt uns nicht untergehen lassen." Neunteufel erinnert an das Jahr 2002, als das erste Open Air über die Bühne ging, damals noch auf einer kleinen Holzbühne, "ohne große Beleuchtung und Tonanlage".