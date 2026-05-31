Nach Politfiasko und zähem Wahlkampf: Heute wählt Neunkirchen

In Neunkirchen wird am heutigen Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt. Mit ÖVP, SPÖ, FPÖ, den Grünen und „Wir für Neunkirchen“ gehen dabei fünf Listen ins Rennen.

Begonnen hat das Chaos mit dem Ausschluss von Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs seiner Mandatare aus der Freiheitlichen Partei. Danach brachen in der Stadtpolitik die Dämme: SPÖ und Grüne hatten nach dem Zerwürfnis innerhalb der FPÖ und dem Rücktritt von ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ihre Mandate niedergelegt und damit die Neuwahlen initiiert.

9.690 dürfen wählen

Laut Stadtgemeinde Neunkirchen gibt es 9.690 Wahlberechtigte und zwölf Sprengel. Die ersten Wahllokale öffneten um 7 Uhr, bis maximal 15 Uhr ist die Stimmabgabe in der Bezirksstadt möglich. Ein vorläufiges Endergebnis dürfte nicht vor 17 Uhr feststehen.

Bei der Gemeinderatswahl im Jänner 2025 verbuchte die ÖVP 35,21 Prozent (minus 8,68 Prozentpunkte) für sich, die SPÖ kam auf 32,48 Prozent (plus 1,50 Prozentpunkte). Die FPÖ landete mit 23,16 Prozent (2020: 9,18 Prozent) auf Rang drei, die Grünen kamen auf 9,16 Prozent (2020: 14,13 Prozent).