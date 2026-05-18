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Niederösterreich

Neunkirchen wählt: „Unschöner“ Wahlkampf steht am Pranger

Am 31. Mai kommt es in der Bezirkshauptstadt zum Urnengang. Der Ton wird im Finale des Wahlkampfs immer rauer.
Patrick Wammerl
18.05.2026, 11:19

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Am 1. Dezember steht in Neunkirchen die Bürgermeisterwahl an.

Knapp zwei Wochen vor der Neuwahl in Neunkirchen wird der Ton unter den politischen Parteien immer rauer. Die SPÖ, die bislang im Diskurs auffallend zurückhaltend war, spricht von einem „unschönen“ Spektakel.

Besonders den Schlagabtausch zwischen den Freiheitlichen und der Volkspartei sieht SPÖ-Spitzenkandidat Günther Kautz kritisch.„Sie richten sich permanent irgendwelche Anschuldigungen aus, anstatt Vorschläge für eine positive Zukunft unserer Stadt im Fokus zu haben“, sagt Kautz.

Neuwahl: Wer Neunkirchen „nach vorne“ bringen will
SPÖ-Spitzenkandidat Günther Kautz

SPÖ-Spitzenkandidat Günther Kautz

SPÖ fragt: Welcher Systemwechsel?

Besonders die Plakatkampagne von FPÖ-Spitzenmann Helmut Fiedler mit der Forderung nach einem „Systemwechsel“ ist für Kautz entbehrlich. „Was für ein Wechsel soll das sein? Von einer Demokratie zur Autokratie? Dann fordert die FPÖ noch eine Hausordnung für Neunkirchen. Da kann man nur mehr fragen: Geht“s noch?„, meint der SPÖ-Spitzenkandidat.

Besonders bedenklich findet die SPÖ, dass die Freiheitlichen “unsere Vereine abklappern und versuchen, diese und ihre Mitglieder mit Bargeld durch eine plötzliche Spende zu kaufen. Ganz im Geiste von Jörg Haider, der schon im Kärntner Wahlkampf Bargeld auf der Straße verteilt hat„, sagt Kautz.

Neunkirchen: FPÖ-Landesgeschäftsführer will Stadtchef werden

Der Neunkirchner SPÖ-Chef sieht seine Chance gekommen, es seinem Vater gleichzutun und die Stadt wieder rot zu regieren.Herbert Kautz war von 1993 bis 2005 sozialdemokratischer Stadtchef in Neunkirchen.

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