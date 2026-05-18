Neunkirchen wählt: „Unschöner“ Wahlkampf steht am Pranger

Knapp zwei Wochen vor der Neuwahl in Neunkirchen wird der Ton unter den politischen Parteien immer rauer. Die SPÖ, die bislang im Diskurs auffallend zurückhaltend war, spricht von einem „unschönen“ Spektakel. Besonders den Schlagabtausch zwischen den Freiheitlichen und der Volkspartei sieht SPÖ-Spitzenkandidat Günther Kautz kritisch.„Sie richten sich permanent irgendwelche Anschuldigungen aus, anstatt Vorschläge für eine positive Zukunft unserer Stadt im Fokus zu haben“, sagt Kautz.

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SPÖ fragt: Welcher Systemwechsel? Besonders die Plakatkampagne von FPÖ-Spitzenmann Helmut Fiedler mit der Forderung nach einem „Systemwechsel“ ist für Kautz entbehrlich. „Was für ein Wechsel soll das sein? Von einer Demokratie zur Autokratie? Dann fordert die FPÖ noch eine Hausordnung für Neunkirchen. Da kann man nur mehr fragen: Geht“s noch?„, meint der SPÖ-Spitzenkandidat. Besonders bedenklich findet die SPÖ, dass die Freiheitlichen “unsere Vereine abklappern und versuchen, diese und ihre Mitglieder mit Bargeld durch eine plötzliche Spende zu kaufen. Ganz im Geiste von Jörg Haider, der schon im Kärntner Wahlkampf Bargeld auf der Straße verteilt hat„, sagt Kautz.