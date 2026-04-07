Neunkirchen: FPÖ-Landesgeschäftsführer will Stadtchef werden

Am 31. Mai wird in Neunkirchen neu gewählt. Nach der SPÖ haben am Dienstag auch die Freiheitlichen die Katze aus dem Sack gelassen und präsentiert, mit welchem Spitzenkandidaten sie in die Neuwahl gehen werden.

Bürgermeister-Anspruch Die FPÖ wird in Neunkirchen mit ihrem Landesgeschäftsführer und Landtagsabgeordneten Helmut Fiedler an der Spitze des freiheitlichen Teams ins Rennen gehen. Und Fiedler stellt sogar den Bürgermeister-Anspruch. Sollte die Fraktion von den Wählerinnen und Wählern mit ausreichend Stimmen ausgestattet werden, will Fiedler selbst als „Vollzeit-Bürgermeister“ für die Neunkirchner da sein.

Wie Fiedler am Dienstag im Zuge einer Pressekonferenz in Neunkirchen erklärte, habe er die „Schnauze voll“ von den politischen Streitigkeiten in der Bezirkshauptstadt. „Schluss mit dem Zudecken und Vertuschen, es muss das Motto gelten: Alles für die Bevölkerung. Wie soll ein System, das die Stadt gegen die Wand fährt, dazu beitragen, dass es besser wird? Wir Freiheitliche treten an, um das Chaos zu beenden und Neunkirchen vom Pannenstreifen wieder auf die Überholspur zu bringen“, sagte Fiedler. 2020 holte Fiedler drei Mandate Fiedler hatte schon einmal in Neunkirchen eine Gemeinderatswahl geschlagen. Im Jahr 2020 holte er als FPÖ-Spitzenkandidat drei Mandate, schied aber wenig später aus beruflichen Gründen aus dem Gemeinderat aus. An Fiedlers Seite stellen die FPÖ-Gemeinderäte Wilhelm Haberbichler und Bernd Trenk das Spitzenteam der Stadtpartei dar.