Neuwahl in Neunkirchen: FPÖ tritt mit Überraschungsmann an

Er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die FPÖ in Neunkirchen personell in Trümmern liegt. FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler zeigte demonstrative Härte, als er vergangenen Herbst den Parteiausschluss von FPÖ-Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs weiterer Mandatare der Freiheitlichen verkündete. Nun ist die Katze aus dem Sack. Bei der Neuwahl am 31. Mai wird Fiedler selbst für die FPÖ in seiner Heimatstadt eine tragende Rolle spielen. Dies bestätigte ein Neunkirchner FPÖ-Urgestein Montagabend gegenüber dem KURIER. "Helmut Fiedler wird mit uns bei der Neuwahl antreten", sagt FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Haberbichler. "Auf welchem Listenplatz Fiedler kandidieren wird, werden die Gremien entscheiden", heißt es vonseiten der Landespartei in St. Pölten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Die Neunkirchner FPÖ-Kandidaten mit Helmut Fiedler.

Fiedler hatte schon einmal in Neunkirchen eine Gemeinderatswahl geschlagen. Im Jahr 2020 holte er als FPÖ-Spitzenkandidat drei Mandate, schied aber wenig später aus beruflichen Gründen aus dem Gemeinderat aus. Chaos und Rücktritte Ein Jahr nach den Gemeinderatswahlen 2025 müssen die Wahlberechtigten in der südlichsten Bezirkshauptstadt des Bundeslandes schon wieder zum Urnengang. Der amtierende ÖVP-Stadtchef, Peter Teix (ÖVP), wird es schwer haben. Denn bei seinem Koalitionspartner, der früheren FPÖ, ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Nachdem die Freiheitlichen bei der Wahl mit 23,16 Prozent das historisch beste Ergebnis in der Geschichte eingefahren hatten, kam es im vergangenen Herbst zum Eklat. Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und sechs seiner Fraktionskollegen tanzten nicht nach der Pfeife der Landespartei, worauf sie aus der FPÖ ausgeschlossen wurden. Nun treten sie als "Hellblaue“ und "Unabhängige Bürgerliste - Wir für Neunkirchen“ bei der Neuwahl an.