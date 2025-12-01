Das Polit-Chaos geht weiter: Neuwahlen in Neunkirchen

Jetzt ist es fix: Neunkirchen stehen Neuwahlen ins Haus. Wie SPÖ und Grüne am Montagvormittag erklärten, werden sie die Bürgermeisterwahl Montagabend in Neunkirchen boykottieren. Sie werden Ihre Mandate niederlegen und damit Neuwahlen vom Zaun brechen. Auch FPÖ-Vertreter Willi Haberbichler tritt ebenfalls für Neuwahlen ein. "Das Theater muss endlich ein Ende haben", meint das Trio.

"Was sich hier seit der Wahl im Jänner abgespielt hat, ist einer Bezirkshauptstadt nicht würdig", erklärt SPÖ-Chef Günther Kautz.



Seit der Wahl seien 5 ÖVP-Mandatare zurück getreten, auch Stadtchefin Klaudia Osztovics. Sieben FPÖ-Mandatare wurden von der Landespartei aus der Fraktion ausgeschlossen und Vize Marcus Berlosnig hielt die Koalition mit der ÖVP mit seinen sechs wilden Listen-Mandataren aufrecht.

SPÖ und Grüne werden der Gemeinderatssitzung und damit der Bürgermeisterwahl Montagabend fern bleiben, so Kautz und Grünen-Klubobmann Johannes Benda. Damit muss ein neuer Sitzungstermin gefunden werden. Neuwahlen im März 2026? "Der Gemeinderat ist dann innerhalb einer gewissen Frist vom Land aufzulösen. Eine Neuwahl im März könnte sich ausgehen", sagt Kautz.



Innerhalb eines Jahres wurde ein Großteil der ÖVP-Mannschaft ausgetauscht, erklärt Benda. Das sind Personen die so nicht gewählt wurden, so die Grünen und die SPÖ, die am Montag ihre 15 (von insgesamt 37) Mandaten zurücklegen.