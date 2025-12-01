Das Polit-Chaos geht weiter: Neuwahlen in Neunkirchen
Jetzt ist es fix: Neunkirchen stehen Neuwahlen ins Haus. Wie SPÖ und Grüne am Montagvormittag erklärten, werden sie die Bürgermeisterwahl Montagabend in Neunkirchen boykottieren. Sie werden Ihre Mandate niederlegen und damit Neuwahlen vom Zaun brechen.
Auch FPÖ-Vertreter Willi Haberbichler tritt ebenfalls für Neuwahlen ein. "Das Theater muss endlich ein Ende haben", meint das Trio.
"Was sich hier seit der Wahl im Jänner abgespielt hat, ist einer Bezirkshauptstadt nicht würdig", erklärt SPÖ-Chef Günther Kautz.
Seit der Wahl seien 5 ÖVP-Mandatare zurück getreten, auch Stadtchefin Klaudia Osztovics. Sieben FPÖ-Mandatare wurden von der Landespartei aus der Fraktion ausgeschlossen und Vize Marcus Berlosnig hielt die Koalition mit der ÖVP mit seinen sechs wilden Listen-Mandataren aufrecht.
SPÖ und Grüne werden der Gemeinderatssitzung und damit der Bürgermeisterwahl Montagabend fern bleiben, so Kautz und Grünen-Klubobmann Johannes Benda. Damit muss ein neuer Sitzungstermin gefunden werden.
Neuwahlen im März 2026?
"Der Gemeinderat ist dann innerhalb einer gewissen Frist vom Land aufzulösen. Eine Neuwahl im März könnte sich ausgehen", sagt Kautz.
Innerhalb eines Jahres wurde ein Großteil der ÖVP-Mannschaft ausgetauscht, erklärt Benda. Das sind Personen die so nicht gewählt wurden, so die Grünen und die SPÖ, die am Montag ihre 15 (von insgesamt 37) Mandaten zurücklegen.
Der aus der FPÖ ausgeschlossene Vizebürgermeister Marcus Berlosnig (Liste Wir für Neunkirchen) hat nach der Pressekonferenz der Opposition sofort reagiert: "Das Vorgehen der SPÖ und der Grünen Fraktion, mit einem kollektiven Rücktritt den Gemeinderat in Neunkirchen faktisch auszuschalten, mag rechtlich zulässig sein – demokratiepolitisch ist es jedoch ein verheerendes Signal. Persönliche und parteipolitische Interessen werden über die Stabilität unserer demokratischen Institutionen gestellt."
"Erhebliche Zusatzkosten"
Die Konsequenzen seien "sowohl weitreichend als auch verheerend", betonte Berlosnig: Es sei ein "massiver Stillstand bei der Sanierung der Stadtfinanzen und bei zentralen Projekten für die Zukunft Neunkirchens" zu befürchten, zudem "erhebliche Zusatzkosten für erzwungene Neuwahlen".
Diese bezifferte er mit rund 50.000 Euro, die "letztlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu tragen haben": "Ich persönlich schäme mich fremd, für dieses Verhalten der Opposition und erkenne ein entlarvendes Machtspiel mit vornehmlich Einzelinteressen von Günther Kautz, endlich das Bürgermeisteramt für sich zu erzwingen und Johannes Benda, seine Grünen aus der Bedeutungslosigkeit wieder an den Trog der Macht zu führen."
Er appelliere "an die Vernunft der Ersatzmitglieder auf den jeweiligen Listen", ihre Mandat anzunehmen, so Berlosnig: "Wir in der Regierungskoalition arbeiten unentwegt für Neunkirchen und haben auch die Opposition immer offen und wertschätzend in den Diskurs eingebunden. Also bitte kommt auf uns zu, wir werden den Handschlag nicht verwehren."
Kommentare