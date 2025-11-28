Neunkirchen: Das Gespenst von Neuwahlen geht um

Nach wochenlangen Turbulenzen in Neunkirchen steht in einer Sondersitzung am kommenden Montag die Bürgermeisterwahl an. Seit Freitag verdichten sich die Gerüchte, wonach es doch zu Neuwahlen kommen könnte.

SPÖ-Chef Günther Kautz, der zunächst angekündigt hatte, als Gegenkandidat zu ÖVP-Mandatar Peter Teix ins Bürgermeisterrennen zu gehen, hat für Montagvormittag zu einem Pressegespräch geladen.

Über den Inhalt wollte er sich am Freitag noch nicht äußern. Hinter vorgehaltener Hand wird allerdings darüber gemutmaßt, dass die SPÖ Neuwahlen erzwingen will und deshalb am Montag nicht zur Sitzung erscheinen wird.