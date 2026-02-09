Niederösterreich

„Hellblaue“ treten in Neunkirchen als Bürgerliste zur Neuwahl an

FPÖ-Vizebürgermeister Marcus Berlosnig
Vizebürgermeister Marcus Berlosnig und Mitstreiter gründen nach Ausschluss aus der FPÖ „Unabhängige Bürgerliste - Wir für Neunkirchen“.
Von Stefan Jedlicka
09.02.26, 14:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Als FPÖ-Spitzenkandidat war Neunkirchens Vizebürgermeister Marcus Berlosnig zur Gemeinderatswahl im Jänner 2025 angetreten. Nach einem massiven innerparteilichen Zerwürfnis wurden er und mehrere seiner Gemeinderatskollegen allerdings aus der freiheitlichen Partei ausgeschlossen. 

Zur nunmehrigen außertourlichen Neuwahl in Neunkirchen am 31. Mai tritt die Gruppe  als „Unabhängige Bürgerliste - Wir für Neunkirchen“ – kurz WfN – an.

„Als Spitzenkandidat werde ich mich zur Verfügung stellen. Unterstützen wird mich mein bekanntes Team. Darüber hinaus wird am Ausbau der Liste und unserer Unterstützer gearbeitet“, ließ Berlosnig am Montag wissen. Und er betonte: „Wir stehen weiterhin  für freiheitliche Werte wie Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Hausverstand. Gleichzeitig wollen wir aber mit den alten, verkrusteten Parteistrukturen nichts mehr zu tun haben. Keine Parteizentralen, keine Abhängigkeiten, nur Neunkirchen.“

Innenstadtbelebung

Man werde im Rathaus „die Hellblauen“ genannt. „Das passt eigentlich ganz gut“, findet der Bürgermeister. „Wir sind nun die einzige Bewegung, die dafür steht, dass keine fremden Mächte aus St. Pölten oder Wien sich in unserer Stadt wichtigmachen und bei der Entscheidung über unsere Zukunft einmischen.“ Man wolle in den kommenden Wochen „persönlich auf  die Bevölkerung  zukommen“. Schwerpunkte seien unter anderem „die Weiterführung unseres Budgetplanes und die Innenstadtbelebung“.

Mehr zum Thema

FPÖ Neunkirchen
kurier.at  | 

Kommentare