Neunkirchen: Jetzt hat auch die SPÖ ihren Kandidaten fixiert

Nach politischen Turbulenzen und der faktischen Auflösung des Gemeinderats steht Neunkirchen vor einer richtungsweisenden Neuwahl am 31. Mai. Auslöser waren innerparteiliche Konflikte, Ausschlüsse von Mandataren sowie Mandatsverzichte, in deren Folge sich das Gremium de facto selbst auflöste. Seither ist die politische Lage in der Stadt angespannt, mehrere Parteien und neue Listen bereiten sich auf die Wahl vor.

Vor diesem Hintergrund hat die SPÖ Neunkirchen bei ihrer Generalversammlung Günther Kautz einstimmig als Spitzenkandidaten bestätigt und ihre Kandidatenliste beschlossen. Insgesamt umfasst diese 53 Kandidatinnen und Kandidaten. Hinter Kautz folgen unter anderem Gerlinde Metzger und Andreas Reither. Die Partei setzt damit bewusst auf Kontinuität im Team und positioniert sich für die bevorstehende Wahl. Inhaltlich stellt Kautz die Sanierung der Stadtfinanzen, transparente Verfahren und eine positive Neuausrichtung der Stadt in den Mittelpunkt des Wahlprogramms.

Auch andere politische Kräfte bringen sich in Stellung. Für die FPÖ tritt Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler bei der Wahl an. Er war bereits 2020 Spitzenkandidat der Freiheitlichen in Neunkirchen und ist später aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Details zu Liste und Inhalten sollen noch folgen.

Auslöser: FPÖ-Konflikt

Die Neuwahl wurde notwendig, nachdem es innerhalb der FPÖ zu einem innerparteilichen Konflikt gekommen war. Mehrere Mandatare waren ausgeschlossen worden, nachdem sie einem Sparpaket zugestimmt hatten. In weiterer Folge kam es zu Mandatsverzichten von SPÖ und Grünen.

Neben den etablierten Parteien tritt auch der ehemalige Vizebürgermeister Marcus Berlosnig mit einer eigenen Liste an. Aktuell ist Peter Teix von der ÖVP Bürgermeister.