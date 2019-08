Buchungssystem bringt Salzburg 10.000 Reisebusse weniger

Weiteres Minus erwartet

Mit Anfang Juni heurigen Jahres hat die Stadt die Preise für die Reisebusse von 24 auf 50 Euro mehr als verdoppelt. Gleichzeitig wurden die Slots, also die Zahl der Busse, die in die Stadt fahren dürfen, reduziert. In den beiden Terminals Paris-Lodron-Straße und Nonntal wurde dafür jeweils eine Parkbucht gestrichen. Dazu ist das Parken an den Terminals um eine Stunde länger, bis 20 Uhr, gebührenpflichtig.

Diese Maßnahmen haben in den ersten zweieinhalb Monaten zu einer weiteren Reduktion geführt. Im Juni und Juli ging die Zahl der Busse um weitere knapp zwei Prozent zurück. Für August wird ein etwas stärkerer Rückgang erwartet. Daraus ergibt sich für das Gesamtjahr eine Prognose von insgesamt 37.500 Bussen. Das ist zwar ein weiterer Rückgang, die Verdoppelung des Preises hat die Bustouristen aber offensichtlich nicht wirklich abgeschreckt.