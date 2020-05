Brieftauben von Falken getötet: Jäger sollen zahlen

2500 Euro Schadenersatz sollen die Mitglieder der Jagdgesellschaft II im Kärntner Örtchen Ruden im Bezirk Völkermarkt zahlen. Ihr Pech: In ihrer Jagd sollen dort lebende Wanderfalken immer wieder die zum Teil preisgekrönten Brieftauben eines Dorfbewohners getötet haben. Der daraus entstandene Rechtsstreit läuft bereits seit neun Jahren. Wie der ORF Kärnten berichtet, hat der Verwaltungsgerichtshof nun entschieden, dass es sich bei Brieftauben um Haustiere handelt. Werden die durch ein Wildtier getötet, müssen laut Kärntner Jagdgesetz die Jäger Schadenersatz leisten.

„Wir zahlen jetzt auch. Aber die Kärntner Jägerschaft will das jetzt durchziehen und vor den Verfassungsgerichtshof gehen“, sagt Harald Gadner, eines von zehn Mitgliedern des betroffenen Jagdvereins. Verstehen kann er das Urteil nicht. „In Kärnten dürfen Falken gar nicht bejagt werden.“ Man hätte also auch theoretisch keine Handhabe, um die Brieftauben zu schützen. „Die könnten außerdem auf ihrem Weg genau so gut in jedem anderen Land von einem Raubvogel getötet werden.“