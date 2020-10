Breite Kritik an Bauland-Abgabe und Landes-Monopol für Fotovoltaik

Die Esterhazy-Anwälte sehen in der Baulandmobilisierungsabgabe eine „verfassungswidrige Doppelbesteuerung“, weil sie eine „Gleichartigkeit zur Immobilienertragssteuer“ aufweise. Auch die Volksanwaltschaft hat sich skeptisch zur Novelle geäußert, mit der Doskozil Zustände vermeiden will, die „teilweise in westlichen Bundesländern“ vorherrschten, „dass sich die einheimische Bevölkerung, allen voran junge Familien, Bauland nicht mehr leisten können“.

Die Volksanwaltschaft begrüßt zwar die Baulandmobilisierung, bezweifelt aber die Tauglichkeit der von der Landesregierung gewählten Mittel. Grundstückseigentümer würden in ihrer „Privatautonomie unverhältnismäßig stark“ eingeschränkt, heißt es. Und selbst aus dem roten Wiener Magistrat kommt eine Abfuhr: Die Novelle wirke dem dringend notwendigen Ausbau der Fotovoltaik „massiv entgegen“ und widerspreche dem „verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz“.

Aus dem Büro des zuständigen Landesrats Dorner hieß es zum KURIER, man sichte die Stellungnahmen und werde dann reagieren. „Nachschärfungen“ seien möglich, an der grundsätzlichen „Stoßrichtung, Spekulantentum einen Riegel vorzuschieben“ halte man aber fest. Auf Einwände möglicher Verfassungswidrigkeit wird auf ein eigenes „internes Gutachten“ verwiesen, herzeigen will man es nicht.