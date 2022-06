Brand, Mure und Bergunfall nach Gewittern in Tirol

Unwetter haben in Tirol am Dienstag zu mehreren Einsätzen geführt. Im Bezirk Schwaz ging laut Polizei in Finkenberg eine Mure ab, in Mayrhofen führte ein Blitzeinschlag zu einem Baumbrand. Zwei 27-jährige Deutsche wurden am Nachmittag bei einer Bergtour in Innsbruck durch einen Blitzeinschlag verletzt. Dieser dürfte in ein Stahlseil eingeschlagen haben, welches die beiden in ihren Händen hielten. Sie stürzten einige Meter ab und wurden verletzt in die Klinik geflogen.