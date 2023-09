Brand in Tiroler Mehrfamilienhaus: Mehrere Personen evakuiert

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen. Mehrere Personen mussten daraufhin aus dem Haus evakuiert werden, einige wurden wegen des starken Rauchs von der Feuerwehr mit einer Drehleiter von den Balkonen geborgen.

Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.