Brand in Biomasse-Heizwerk: 150 Feuerwehrleute im Einsatz

Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es in der Nacht zum Sonntag im Bezirk Südoststeiermark: Im Biomasse-Heizwerk in Kirchberg an der Raab gingen 300 Kubikmeter Hackschnitzel in Flammen auf. Das Feuer griff auch auf das Gebäude über, berichtete Einsatzleiter Wolfgang Dirnbauer am Sonntag. Um genügend Löschwasser zu haben, wurden die Hydranten in der Umgebung benützt, außerdem wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet.

Der Alarm wurde Samstag gegen 21 Uhr ausgelöst. Insgesamt 13 Feuerwehren aus Kirchberg an der Raab und den umliegenden Ortschaften waren mit rund 150 Helfern im Einsatz. Sie konnten zum Glück das Übergreifen auf die Heizungsanlage verhindern: Das Heizwerk versorgt das Ortszentrum der Gemeinde mit Wärme. Laut Betreiber werde umgehend nach Abschluss der Lösch- und Sicherungsarbeiten mit der Behebung des Schadens gestartet, um die Wiederinbetriebnahme des Heizwerks sicherzustellen.