Bootsunfall am Wörthersee: Medizinischer Gutachter am Wort

Mit weiteren Zeugenvernehmungen und dem medizinischen Gutachten ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt der Prozess um den tödlichen Motorbootunfall am Wörthersee vom 2. Juni 2017 fortgesetzt worden. Dem 45-jährigen damaligen Bootslenker wirft Staatsanwalt Christian Pirker grob fahrlässige Tötung vor, er bekannte sich vor Richter Matthias Polak nicht schuldig.

Der Niederösterreicher hatte das Boot zum Unglückszeitpunkt gelenkt, bei einem abrupten Einlenkmanöver war sein Freund über Bord gegangen und in die Schiffsschraube geraten. Der Angeklagte verantwortet sich damit, dass das spätere Opfer ihm ins Lenkrad gegriffen und den Unfall dadurch verursacht hätte. Ebenfalls angeklagt ist der damalige Bootsführer, ein 33-jähriger Klagenfurter. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, er bekannte sich ebenfalls nicht schuldig.

Der Sachverständige Wolfgang Tributsch erklärte, Todesursache bei dem 44-jährigen Unternehmer aus Niederösterreich sei eine Teilenthauptung mit Ausschleudern des Gehirns gewesen. Davor habe das Opfer noch unter Wasser einige tiefe Atemzüge gemacht, er sei also noch am Leben und handlungsfähig gewesen, als er von der Schiffsschraube getroffen worden sei. Die Zeitspanne vom Eintauchen ins Wasser bis zu dem Moment, wo er in die Schraube geraten war, betrug laut Schätzung des Gutachters 30 bis 60 Sekunden. Schifffahrts-Gutachter Hermann Steffan berechnete, wie lange die Schiffsschraube dann gebraucht hatte, um tödlich zu wirken, und kam auf eine Zeitspanne von weit unter einer Sekunde.