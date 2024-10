Bombendrohungen gehen weiter: So ticken die Täter

Während sich Polizei bzw. der mittlerweile zuständige Verfassungsschutz aus ermittlungstaktischen Gründen eher bedeckt halten, heißt es aus dem Innenministerium (BMI) nun aber immerhin, dass die „Drohungen gegen diverse Bahnhöfe quer über die Bundesländer per E-Mail einlangten und sich in der Formulierung ähnelten“. Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, gleichen sich die Schreiben im Wortlaut. Die Rede sei stets von Sprengsätzen, die am Bahnhof detonieren würden.

Trittbrettfahrer

In diesen Fällen dürfte es sich um einen Täter handeln, während jüngste Einsätze bei Schulen, am Wiener Landesgericht oder in einem Shoppingcenter von Trittbrettfahrern ausgelöst worden sein könnten, die mediale Aufmerksamkeit suchen oder von Geltungsdrang angetrieben werden.