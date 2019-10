Bombenanschlag in Kärnten: Behörde geht von versuchtem Mord aus

Nach dem Sprengstoffanschlag am Dienstag auf eine 29-jährige Kärntnerin in Guttaring wurde ein Verfahren wegen "Verdacht des versuchten Mordes" eingeleitet. Ein 29-jähriger Verdächtiger, der wenige Stunden nach der Tat in Klagenfurt festgenommen wurde, ist am Mittwoch weiter befragt worden.

Laut APA-Anfrage wurde von der Polizei inzwischen kommuniziert, dass es sich bei dem Verdächtigen um den Ex-Mann des Opfers handelt. Auch Markus Kitz bestätigte, dass der Festgenommen dringend tatverdächtig sei. "Er wird jetzt nochmal einvernommen."