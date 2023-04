Bodenschutz im Brennpunkt von Grazer Umweltrechtsforum

Siedlungsbau, Betriebsflächen, Verkehr - in Österreich werden durchschnittlich täglich mehr als elf Hektar Boden verbraucht, rund die Hälfte wird dauerhaft versiegelt. Funktionsfähige Böden sind aber ein wichtiger Faktor im Kampf gegen die Klimakrise. Eine stärkere rechtliche Verankerung des Bodenschutzes hält Gerhard Schnedl, Experte für Umweltrecht an der Uni Graz, für notwendig. Das Umweltrechtsforum am Mittwoch in Graz rückt den Bodenschutz in den Mittelpunkt.