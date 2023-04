Bodenschutz: Unterschriften gegen neues Frischelager in St. Pölten

Konkret halte sich die Stadt St. Pölten laut den Gegner nämlich nicht an das niederösterreichische Raumordnungsgesetz. Demnach hätte das künftige Bauareal in St. Georgen „aufgrund des fehlenden Hochwasserschutzes längst in Grünland rückgewidmet werden müssen“, so die Aktivisten. Mit ihrem Antrag fordert die Bürgerinitiative nun eine entsprechende Umwidmung.

Unterschriftenjagd in der Innenstadt

Um das Thema auf die Tagesordnung des Gemeinderates setzen zu können, braucht die Initiative ca. 600 Unterstützungserklärungen. Diese will man nun auf der Straße einholen: am Samstag, den 15. April, und an den drei darauffolgenden Samstagen wollen die Aktivisten jeweils zwischen 9 und 12 Uhr an der Ecke Wiener Straße 12/Herrenplatz auf Unterschriftenjagd gehen.

