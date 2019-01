Bluttat in NÖ: Tatverdächtiger entging im Herbst der Abschiebung

Kein Verbrechen, nur Vergehen

Wie der KURIER aus gut informierten Polizeikreisen erfuhr, war dem Mordverdächtigen im Jahr 2014 im Rahmen des Familiennachzugs Asyl in Österreich gewährt worden, er wohnte danach in Wien. Allerdings soll er die 16-jährige Manuela verletzt und bedrängt haben - und deswegen im Oktober des Vorjahrs Ermittlungen eingeleitet worden sein. Es soll ein Asyl-Aberkennungsverfahren eingeleitet worden sein. Doch die beiden Delikte (sexuelle Belästigung und Körperverletzung) sind Vergehen und keine Verbrechen. Eine Abschiebung ist nur im Falle eines Verbrechens möglich, so die aktuelle Rechtslage in Österreich. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) konnte den 19-Jährigen deswegen nicht abschieben, heißt es.

Die Strafanzeige wurde im August eingebracht und am 21. Dezember wurde von der Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, Verhandlungstermin gab es aber noch keinen. Das BFA hat offenbar aufgrund der Anzeige und nicht wegen des Strafverfahrens eine Asylaberkennung eingeleitet.