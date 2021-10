Blätter sammeln, bevor der Schnee kommt

Stürmisch

Am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen bei schwachem Wind bei zehn bis 16 Grad, der Donnerstag wird mit zehn bis 18 Grad etwas wärmer. Dafür weht jedoch vor allem im östlichen Flachland lebhafter Südostwind. Am Freitag erreichen die Temperaturen, je nach Sonne und Nebel, acht bis 18 Grad. Dazu bläst kräftiger und kalter Wind.

Das Wochenende bestimmt dann der Südföhn. Vom Atlantik aus nähert sich ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet Westeuropa an, an dessen Vorderseite mit einer Südströmung warme Luft zu den Alpen gebracht wird, erklärt der Meteorologe.

Vor allem am Sonntag, dem letzten Tag im Oktober, kann der Föhn sogar stürmisch werden. Dafür klettern die Temperaturen nach oben: In den Nordalpen können die 20 Grad nochmals geknackt werden. Im Süden bleibt es hingegen kühler und oft bewölkt. In Osttirol und Oberkärnten kann es hin und wieder regnen.

„Bis Sonntag wird es noch nicht schneien, erst in der ersten Novemberwoche kann es zu Schnee in tieferen Lagen kommen. Aber das ist noch sehr unsicher“, gibt Pfurtscheller einen Überblick.